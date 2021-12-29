الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا بشارة يترأس اليوم الروحي لخدام مار بولس ومار جرجس بمنهري

بشارة جودة
بشارة جودة

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للاقباط الكاثوليك، ترأس اليوم الروحي لخدام وخادمات كنيسة مار بولس ومار جرجس بمنهري، وكان في استقبال نيافته القمص متى راجي، راعي الكنيسة، وخدام الرعية.

كما ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للاقباط الكاثوليك، التقى صباح الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري، بالشمامسة الدارسين بالإكليريكية، وذلك بالمقر الأسقفي بأبوقرقاص البلد.

استهل نيافته اللقاء بالصلاة، ثم اطمئن على مسيرتهم التكوينية داخل الإكليريكية. ووجه إليهم كلمة تشجيع وتعضيد، ليستكملوا مسيرتهم بنفس روح الفرح والانطلاق، مؤكدًا لهم في كلمته أن الحياة بالإكليريكية، تشبه حياة يسوع قبل الانطلاق للرسالة.

وعلي صعيد اخر وبدعوة من قصر الثقافة للدكتورة إيناس عبدالدايم، مدير  القصر بالإسماعيلية للأب بشاي إسحق، راعي كنيسة الراعي الصالح للأقباط الكاثوليك بالسويس، توجه اليوم الأربعاء الأب الراعي إلى قصر الثقافة بالإسماعيلية، للتكلم عن قضية العنف وتفشيها في المجتمع المصري، وبالأخص في مجتمع الإسماعيلية.

وتم عرض القضية بواقعية وإيجاز، حيث تم تعريف العنف بأنه: لغة تعبر عن القسوة والإساءة المتعمدة بين أشخاص تربطهم علاقات، كما تناول اللقاء الحديث عن أنواع العنف، وهي: جسدي، لفظي، معنوي، واقتصادي، وجنسي.

وتطرق الحديث أيضًا إلى طرق العلاج وهي: الحب، دور الأسرة، الجو الآمن، المتابعة المستمرة، حوار يسوده المحبة،  توعية للتربية الصحيحة من الإعلام، تخصيص دور رعاية، بهدف التقويم وليس العقاب، وفرض عقوبات. واختتمت الندوة بعدة التوصيات.

ونظّم نشاط التّعليم المسيحيّ بكنيسة العائلة المقدّسة- الفيّوم، تحت رعاية الأب بطرس أنور احتفال بعيد الميلاد ورأس السّنة.

بدأ الاحتفال بالصّلاة ولقاء تكوينيّ عن الميلاد، وتوالت الفقرات من ترانيم وألعاب جماعيّة. وفي نهاية اليوم، تم توزيع هدايا عيد الميلاد المجيد 

 

بشارة جودة أنبا بشارة جودة الانبا بشارة جودة

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