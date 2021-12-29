الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم دمياط يفتتح معرض المشغولات اليدوية ومحاكاة المطاعم

محافظ دمياط
محافظ دمياط

شهد، اليوم الأربعاء، الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم معرض التربية الفنية والمشغولات اليدوية الذي أقيم بمدرسة جنة الأطفال الخاصة بإدارة دمياط التعليمية، إذ قام الطلاب الموهوبين في مجالات التربية الفنية بالرسم والنحت والمشغولات يدوية.

كما تفقد «خلف» مجسم محاكاة لسلسلة مطاعم  تقوم على محاكاة لعمليات البيع والشراء والمعاملات، والتي يكتسب منها التلاميذ مهارات الحياة اليومية لهم من بيع وشراء، واختيار وفق الإمكانات المتاحة والاحتياجات الحقيقية لهم، كما شاهد مجموعة من الاستعراضات الفنية المتنوعة البدوية والنوبية التى تعبر عن تنوع التراث الثقافي والفني في اكتساب عمليات التعلم.

جاء ذلك بحضور عبد الرازق الزيني وكيل المديرية وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام، ومرفت الجحر مديرة المدرسة وعبد الرحمن سليمان.

إقليم محافظة دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط التربية والتعليم

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