الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة تكثيف إجراءات مواجهة كورونا

نجلاء بودن
نجلاء بودن

 أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمجابهة فيروس كورونا ومتحوراته، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة للنظر في الوضع الصحي بالبلاد والاستعدادات لمجابهة الفيروس وخاصة المتحور "أوميكرون".

وقد استمع المجلس - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم الأربعاء - إلى عرض حول الوضع الوبائي خلال هذه الفترة قدمه وزير الصحة على مرابط.

وأشار وزير الصحة إلى أن الارتفاع الطفيف في عدد الحالات الجديدة والحالات المقيمة بالمستشفيات والوفيات الذي كان يتراوح بين 4 و5 حالات يوميا لكنه وصل خلال هذه الفترة إلى حدود 7 و8 حالات في اليوم، مضيفا أنه تم تقصي 10 حالات من متحور "أوميكرون" في تونس حتى الآن.

وقال مرابط إن الوزارة على أتم الاستعداد لمجابهة زيادة الحالات خاصة عبر مواصلة عمليات التلقيح واحترام البروتوكول الصحي خاصة بمناسبة رأس السنة الجديدة إضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية كاستعمال الكمامة وغسل الأيادي والحفاظ على التباعد الجسدي والابتعاد عن أماكن التجمعات والاكتظاظ.

من جهته، أبرز وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين أن الوزارة قامت منذ فترة بمجموعة من المهام الرقابية استعدادا للاحتفال برأس السنة الجديدة المتمثلة في عمليات التفقد بكامل أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات المعنية خاصة وزارتي الداخلية والصحة، إضافة إلى تنظيم زيارات التفقد لمعاينة مدى احترام وتطبيق هذه الوحدات السياحية لمقتضيات البروتوكول الصحي في القطاع على غرار ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتوفير المعقم وغيرها من الوسائل.

وأوضح وزير السياحة أن الوزارة قامت أيضا بمراقبة منظومة التأمين الذاتي بالمؤسسات السياحية مؤكدا أن ذلك يعتبر عنصرا مهما لا يمكن التغافل عنه، معلنا عن تواصل عمليات الرقابة مع الحرص على ضمان تطبيق البروتوكول الصحي خلال تنظيم الاحتفالات برأس السنة الجديدة في أفضل ظروف السلامة وتجنبًا لانتشار العدوى بفيروس كورونا وحماية للعاملين بالقطاع السياحي والنزلاء من داخل البلاد وخارجها، منبها إلى إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في صورة وجود مظاهر مخلة بالبروتوكولات الصحية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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