رئيس جامعة طنطا: خطة بحثية لدعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030

أكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، دعم الجامعة الكامل لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، في إطار اهتمام الدولة بربط البحث العلمي بالصناعة والإنتاجية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جامعة طنطا، اليوم، بأعضاء المجلس الاستشارى العلمى بمقر إدارة الجامعة، بحضور رئيس المجلس الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

أشار رئيس الجامعة، إلى أنه جارِ وضع خطة بحثية مقترحة ومتكاملة لدعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، لدعم الابتكار وربط البحث العلمى بالصناعة، ورفع مؤشر البحث العلمى وبما يضمن الارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعة، في إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 26/12/2021.

من جانبه، أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة ورئيس المجلس، أن الخطة المقترحة للبحث العلمى بالجامعة تشمل مجالات: «تدوير القمامة، استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، مخلفات أعمال البناء، تحلية ومعالجة المياه، تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، التخطيط العمراني والكثافة المرورية، الدراسات الاجتماعية الموجهة لحل مشاكل المجتمع، تطبيقات النانوتكنولوجى في الزراعة وأبحاث زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، السيارات الكهربية وغيرها.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الخطة البحثية المقترحة تشمل الخطط البحثية للأقسام والكليات المختلفة ومدى ارتباطها بالصناعة أو زيادة الإنتاجية في المجالات التي يحتاجها الإقليم والدول، خطة البحوث التطبيقية بالجامعة «المشاريع البحثية بالجامعة»، وعلاقتها التفصيلية بمحاور التنمية المستدامة في مصر، خطة البحوث الممولة التي يتقدم بها الباحثون من الجامعة للجهات الخارجية للحصول على التمويل اللازم، ومدى ارتباط البحوث المقترحة بالتنمية المستدامة والصناعة وضرورة مشاركة المجلس الاستشارى العلمي في وضع التصور العام والتفصيلي، لربط الخطط البحثية وكافة البحوث بالجامعة مع الصناعة والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذلك مشاركة الجهات المعنية من محافظة الغربية، وضرورة ارتباط خطة البعثات للخارج بمتطلبات البحث العلمي الذي يخدم رؤية مصر 2030، والصناعة وزيادة الإنتاجية.