«أوبئة وزلازل».. توقعات «العرافة العمياء» مستمرة فى إثارة الجدل

سلطت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، الضوء على العرافة العمياء “بابا فانجا” والجدل الكبير الذي أثير حولها خلال الأيام الماضية.

وقالت الصحيفة إن مزاعم العرافة “بابا فانجا” بأحداث مثل هجمات 11 سبتمبر والهجمات الكيماوية السورية اثارت الكثير من الجدل.



من هي بابا فانجا؟

نشأت بابا فانجا المولودة في فانجيليا بانديفا ديميتروفا، في ستروميكا، وهي قرية تقع عند سفح سلسلة جبال بركانية فيما كان يُعرف آنذاك بالإمبراطورية العثمانية.

توفيت عام 1996 عن عمر يناهز 85 عامًا ، وأطلق عليها لقب "نوستراداموس من البلقان".

عاشت بابا حياة عادية حتى سن الثانية عشرة ، عندما فقدت بصرها في ظروف غامضة أثناء عاصفة هائلة - وصفت بأنها إعصار غريب.

يقال إنها طارت في الهواء عندما حملها الاعصار الغامض ثم ألقي بها على الأرض بفعل هبوب رياح قوية.

وبحسب ما ورد وجدتها أسرتها على وشك الموت بعد عدة أيام بينما أصيبت عيناها وأغلقتهما طبقة سميكة من الغبار والأوساخ.

قالت فانجا في وقت لاحق إنها رأت رؤيتها الأولى خلال الأيام التي كانت مفقودة فيها، واعتقدت أنها انها ستكون افضل بعلاج الناس والتنبؤ بالمستقبل.

ما الذي تنبأت به بابا فانجا؟

قيل أن توقعات بابا فانجا ، حققت معدل نجاح بنسبة 85%، ونرصد في السطور التالية أهم تنبؤات العرافة العمياء.

الغواصة الروسية كورسك

في عام 1980 ، قالت بابا إن "كورسك "ستُغطى بالماء وسوف يبكي العالم كله عليها، مدعيًة أن الكارثة ستحدث في أغسطس 1999، إلا أن الغواصة الروسية غرقت في أغسطس 2000، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

داعش

يقال أيضًا أن البلغارية تنبأت بصعود تنظيم داعش الإرهابي.

أوباما

وزعمت بابا فانجا أن الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين سيكون أسودًا - لكنها قالت أيضًا إنه سيكون آخر رئيس، وهو ما لم يحدث مرة أخرى.

هجمات 11 سبتمبر

في عام 1989 ، زعمت أن “الإخوة الأمريكيين سوف يسقطون بعد تعرضهم للهجوم من قبل الطيور الفولاذية ... والأبرياء سوف يتدفق الدم منهم” ويعتقد البعض أن هذه إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة في عام 2001.

النبؤة الاخيرة

في عام 1979 ، خلال لقاء مع الكاتب فالنتين سيدوروف ، قالت فانجا: "سيذوب الجميع، كما لو كان الجليد، واحدًا فقط لم يمس - مجد فلاديمير، مجد روسيا".

وقبل وفاتها بفترة وجيزة، قالت المرأة المسنة: "لن تنجو روسيا فحسب، بل ستهيمن على العالم"، وكانت هذه نبوءتها الاخيرة.

وباء وزلازل.. كيف يرى الغرب توقعات العرافة العمياء في

توقعات عام 2022

نظرًا لأن عام 2021 احتوى على العديد من الأحداث الكبرى فقد كان العام الثاني لوباء فيروس كورونا ، ويبدو أن عام 2022 سيجلب المزيد من الدراما وفقًا لبابا فانجا.

كما توقعت بابا فانجا، استحواذ الواقع الافتراضي على العام المقبل، وانتشار وباء جديد يبدأ من سيبيريا، ناجم عن فيروس متجمد سيطلقه تغير المناخ.

كما توقعت هجمات قاسية من الجراد ووقوع المزيد من الزلازل وأمواج تسونامي مع نوبات شديدة من الفيضانات في أستراليا وأجزاء من آسيا.

توقعات غريبة

على الرغم من وفاة فانجا قبل 25 عامًا، لا يزال الكثير من الناس يعتقدون أن تنبؤاتها تحمل بعض الحقيقة.

وتوقعت فانجا القضاء على الجوع العالمي بين عامي 2025 و 2028 ، وتفوق الصين على الولايات المتحدة كقوة عظمى ، وستذوب القمم الجليدية القطبية من عام 2033 إلى حوالي عام 2045 ، وسترتفع مستويات المحيطات في هذا الوقت تقريبًا ، وسيكون الأطباء قادرين على علاج أي مرض مع تقنية الاستنساخ من حوالي عام 2072.

وسوف يزدهر المجتمع الشيوعي غير الطبقي، وسينتهي الكون في عام 5079.