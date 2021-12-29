الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتهمة قتل زوجته.. جنايات الإسكندرية تحيل أوراق فنان تشكيلي للمفتي

محكمة
محكمة

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، أوراق فنان تشكيلي، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية وذلك لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

يحاكم المتهم على خلفية القضية رقم رقم 5108 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة برج العرب والمتهم فيها بقتل زوجته لوجود خلافات بينهما منذ مطلع عام 2021.

كان مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من ضباط قسم شرطة برج العرب، يفيد بالعثور على جثة المدعوة " ف.م.ع"، ربة منزل، فى العقد الخامس من العمر، داخل إحدى المباني المهجورة.

وتبين من التحريات التى تمت بمعرفة مباحث قسم شرطة برج العرب، أن مرتكب الواقعة، زوجها المدعو م.م.م، 52، عامًا فنان تشكيلي، مقيم محافظة البحيرة، بسبب خلافات بين الطرفين، دفعته لارتكاب الجريمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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