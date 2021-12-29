الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى

سياسي

أمانة «مستقبل وطن» بالوايلي تلتقي حسام بوجي.. وتعده بمفاجأة كبيرة

أمانة مستقبل وطن
أمانة مستقبل وطن بالوايلي تلتقي البلوجر حسام بوجي

التقى علاء شاكر، أمين لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بحزب "مستقبل وطن" بأمانة الوايلي، اليوم الأربعاء، البلوجر حسام بوجي الذي تعرض للتنمر بسبب شكله، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صوره وقصته ومعاناته من التنمر عبر مواقع السوشيال ميديا، كنوع من الدعم والمساندة له ولمعرفة ما يحتاجه وتقديم كافة سبل الدعم له.

وعبر "شاكر"، خلال اللقاء، عن فخره واعتزازه بالبلوجر حسام بوجي وبقصته المليئة بالعبر والإصرار على النجاح، مشيرًا إلى أن مدحت الوكيل أمين حزب "مستقبل وطن" بمنطقة الوايلي يجهز لمفاجأة كبيرة للبلوجر حسام بوجي سيعلن عن تفاصيلها خلال أيام، موجهًا حديثه للبلوجر قائلًا: "نحبك ونحترمك ونبجلك على الجميع" لأنك ولدت إنسان حر تحمل قيم الجمال الروحي؛ فالبسمة لا بد أن تظهر وإن طال زمن الجراح ومهما استوطن الحزن في أعماقنا.

وتابع: "سلامًا لقلبك الكبير يا بوجي الذي سامح ليرتاح وتناسى ليبتسم وصمت لأنه لا يريد أن يجادل، وتجاهل لأن لا شيء يستحق، أقول لك أصبر فإن ثقتك بالله قوية ليس لها حدود ولا يملكها إلا الشخص الطيب، والأثر الطيب هو أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب محبيه.

وأشار إلى أن البلوجر حسام بوجي يُعد الوجه الآخر للإنسانية التي تفرض على الجميع التقارب والتحابب والتسامح والتضامن بعيدا عن منغصات الحياة، مؤكدًا أن من تسبب في سعادة إنسان تحققت له سعادته، موضحًا أن قصة حسام بوجي من أكثر القصص والحكايات التي حظيت باهتمام متابعي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ الذين عبروا عن دعمهم للشاب حسام بوجي.

وأكد أن تعليق الناس على شكل حسام بوجي يُعد بمثابة العبارة الصادمة التي لا تستند لأي قيم إنسانية نبيلة؛ والتي لاقت موجة كبيرة من الاستنكار لدى عموم الناس الذين سرعان ما ملأت تعليقاتهم المساندة العديد من المواقع، مؤكدين على حق حسام في أن يعيش وأن يحقق أحلامه بعيدا عن مآثر الحقد والكراهية والتمييز والإقصاء والتهميش على أساس المذهب والعرق والشكل التي تبقى مجرد مسائل ثانوية أمام الشجاعة الداخلية للفرد.

مستقبل وطن ذوى الاحتياجات الخاصة مواقع التواصل الاجتماعي حزب مستقبل وطن الاحتياجات الخاصة أمانة مستقبل وطن

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