الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين الإصابات اليومية بكورونا فى عدد من الدول العربية

كورونا
كورونا

 أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية اليوم الأربعاء، تباينًا في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 366 إصابة جديدة وتعافي 107 حالات إضافية ليصل إجمالي المتعافين إلى 277 ألفًا و22 شخصًا، فضلًا عن عدم تسجيل أي وفيات.
وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 2234 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ الإجمالي 757 ألفًا 145 حالة، كما تم تسجيل 775 حالة تعافٍ ليرتفع الإجمالي إلى 743 ألفا و340 حالة، بينما استقرت الوفيات عند 2160 حالة لعدم تسجيل وفيات جديدة.
وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 744 إصابة جديدة وتعافي 231 حالة؛ ليصبح إجمالي الإصابات 554 ألفًا و665 إصابة وإجمالي المتعافين 541 ألفًا و388 متعافيًا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط ليصل إجمالي الوفيات لـ 8874 حالة.
وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 261 إصابة جديدة؛ ليبلغ الإجمالي 2 مليون و93 ألفًا و136 إصابة، فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 24 ألفًا و151 حالة، بينما تم تسجيل 363 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2 مليون و64 ألفًا و171 حالة.
وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 665 إصابة جديدة و9 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى387 ألفا و543 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5685 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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