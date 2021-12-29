«حياة كريمة» ترسل طائرة مُحملة بالقوافل الغذائية لأهالى أسوان (صور)

أرسلت مؤسسة حياة كريمة طائرة مُحملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى محافظة أسوان، وذلك لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً بالتعاون مع بنك الطعام المصرى والشركة الوطنية مصر للطيران، استجابةً لنداء أهالى أسوان وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حيث توجهت القوافل بالشراكة مع بنك الطعام المصري لتوزيع المواد الغذائية على الأهالي، وعلى الفور قامت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بالمؤسسة بالاستعداد أمام مطار أسوان الدولي لاستلام القافلة المُرسلة لأهالي أسوان، وتم وصول القافلة مُحملة بخمسة آلاف كرتونة (أكثر من ٥٠ طن من المواد الغذائية الجافة)، وذلك لتوزيعهم بمختلف قرى محافظة أسوان الأكثر احتياجاً.

وذكر بيان للمؤسسة، أنه تم تخصيص ٢٠٠٠ كرتونة لتوزيعهم على أهالي قرية غرب سهيل، وعدد ٣٠٠٠ كرتونة على قرى (هيصا، عواض، تنقار، سهيل، جبل تقوق، جزيرة أسوان، الكرور، غرب سهيل بحرى وقبلى، الشلال، نجع المحطة، السد العالي شرق وغرب، عزب كيما، أبو الريش، الجزيرة) وغيرها من قرى محافظة أسوان.

‎يأتي ذلك إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في صعيد مصر وتلبية لاحتياجاتهم في كل محافظات الجمهورية،كما يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، في إطار من التعاون وتوحيد الجهود مع شركاء النجاح والتنمية من الجهات المعنية.

وكانت قد أطلقت مؤسسة حياة كريمة صباح اليوم الأربعاء، قافلة طبية لأهالي قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان بالتعاون مع جامعة أسوان، وتحت رعاية الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفيات بالجامعة وبحضور الدكتور محمد صلاح منسق مؤسسة حياة كريمة وعدد المتطوعين من الشباب.

جاء ذلك استجابةً لمطالب أهالي قرية غرب سهيل بحاجتهم لقوافل طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث تم على الفور تنسيق القافلة الطبية التخصصية للرمد اليوم الأربعاء وتستمر لمدة يومين.