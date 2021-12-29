الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ أبريل

كورونا في بولندا
كورونا في بولندا

أعلنت بولندا تسجيل أعلى عدد وفيات يومي جراء فيروس كورونا منذ أبريل.

وكشفت وزارة الصحة في وارسو، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 794 وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.


وفي نفس الفترة، كان هناك 15 ألفا و571 إصابة مؤكدة جديدة.

وبحسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، وهي وكالة الصحة في الاتحاد الأوروبي، تم تطعيم نحو 1ر55% فقط من السكان في بولندا بالكامل ضد كوفيد-19 وأكثر من 16% بقليل من السكان تلقوا جرعة تعزيزية.


وبحسب السلطات البولندية، ترجع الموجة الحالية من فيروس كورونا بالكامل تقريبا إلى متحور دلتا.


ورصدت السلطات الصحية 25 إصابة على الأقل بمتحور أوميكرون سريع الانتشار في البلاد.


وعلى سبيل الاستثناء، سمحت السلطات للنوادي الليلية التي أغلقت أبوابها منذ منتصف ديسمبر، بالفتح عشية رأس السنة في بولندا، بوجود قيود على عدد الزوار غير المطعمين.

وكان حذر وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، من انتقال بلاده من الموجة الرابعة لجائحة كورونا إلى الموجة الخامسة بسبب انتشار متغير "أوميكرون" الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية البولندية عن نيدزيلسكي قوله "السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الانتقال السلس من الموجة الرابعة، التي سببها أساسًا متغير دلتا، إلى الموجة الخامسة المتعلقة بأوميكرون، فمن المحتمل في نهاية يناير أن نشهد تسارعًا ويبدأ متغير أوميكرون بالسيطرة".

وألزمت بولندا جميع الأطباء والصيادلة وطلاب الطب بالتطعيم ضد فيروس كورونا، بموجب مرسوم وزير الصحة المرسل للنشر اليوم الخميس، وهي المرة الأولى التي تقرر فيها الحكومة البولندية جعل لقاحات كوفيد إلزامية لأي مجموعة من المجتمع.

وسيُلزم الطاقم الطبي والصيادلة والطلاب بالتطعيم بالكامل بحلول الأول من مارس 2022، وسيتعين عليهم الحصول على شهادة كوفيد الرقمية من الاتحاد الأوروبي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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