الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع معظم البورصات الخليجية اقتداءً بأسواق الأسهم العالمية

الأسهم في الخليج
الأسهم في الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الأربعاء حاذية حذو الأسهم العالمية بينما ينشغل المستثمرون بترتيب محافظهم للعام الجديد ويتوخون الحذر وسط زيادات في الإصابات بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا حول العالم.

تراجع معظم البورصات الخليجية اقتداء بأسواق الأسهم العالمية
وأنهى المؤشر القياسي للأسهم السعودية جلسة التداول منخفضًا أكثر من واحد بالمئة، متأثرًا بهبوط 1.4 بالمئة في سهم مصرف الراجحي وانخفاض 1.7 بالمئة في سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

 

ارتفاع أعداد إصابات كورونا في الخليج العربي
وبدأت الإصابات بفيروس كورونا في التزايد مرة أخرى في دول الخليج العربية الست بعد تراجعها على مدار شهور وفقًا لبيانات وزارات الصحة.

وسجلت السعودية، أكبر دول الخليج سكانًا، 602 حالة إصابة جديدة أمس الثلاثاء ارتفاعًا من نحو 50 حالة يوميًا منذ أواخر سبتمبر.
وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم 0.8 بالمئة، مرتدًا عن أربع جلسات متتالية من المكاسب، متأثرًا بهبوط 1.1 بالمئة في أسهم بنك الإمارات دبي الوطني وتراجع سهم مصرف دبي الإسلامي 0.7 بالمئة.
وفي قطر، أغلق المؤشر القياسي للأسهم مستقرًا مع تجاذب السوق بين مكاسب لأسهم الطاقة وخسائر للأسهم المصرفية. وارتفع سهم قطر للوقود 1.1 بالمئة في حين هبط سهم بنك قطر الدولي الإسلامي بنفس النسبة المئوية.
لكن في أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم 0.7 بالمئة بدعم من مكاسب 1.6 بالمئة لسهم الشركة العالمية القابضة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية منخفضًا 0.1 بالمئة مع تراجع سهم القابضة المصرية الكويتية 2.9 في المئة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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