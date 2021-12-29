رئيسة الحكومة التونسية تبحث مع إيطاليا آفاق تدعيم التعاون الثنائي

بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية لويجي دي مايو، آفاق تدعيم التعاون الثنائي بالمجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.



وأكد وزير الشئون الخارجية الإيطالي - خلال اللقاء الذي عُقد بقصر الحكومة بالقصبة، وفقًا لبيان رئاسة الحكومة التونسية اليوم الأربعاء - وقوف بلاده بجانب تونس في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق، معربًا عن أمل بلاده في أن يكلل المسار الديمقراطي بالنجاح وهو الذي سيعود بالإيجاب على الاستقرار في منطقة المتوسط بصفة عامة.



وأوضح عزم بلاده مواصلة الشركات الإيطالية في تنويع أنشطتها والمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في تونس، كما بحث الجانبان مسألة الهجرة الشرعية وغير الشرعية وكذلك مسألة النفايات.



يٌشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي قد التقى أمس وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي؛ لبحث العلاقات الثنائية وأفق تطويرها والارتقاء بها لمستوى الشراكة الاستراتيجية، كما ناقشا أهم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.