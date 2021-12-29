الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محمد منظور: الرئيس السيسى نجح فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية عملاقة

النائب محمد منظور
النائب محمد منظور

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد إنجازات غير مسبوقة بداية من تطوير البنية التحتية، والعمل على تهيئة المناخ العام من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكذلك توفير فرص العمل لآلاف من أبناء مصر الأوفياء من عمال ومهندسين.  

وأضاف منظور، في بيان، أن وزارة النقل على مدار السنوات الأخيرة الماضية استطاعت تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات النقل المختلفة وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري في مجالات الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، والموانئ البحرية"، مُؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية لسنوات طويلة إلى فرص تنموية عملاقة  لبناء الجمهورية الجديدة. 

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مصر في الوقت الراهن تشهد أفضل منظومة للطرق والكباري والأنفاق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مُؤكدًا أن منظومة الطرق من القطاعات التى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، مُشيرًا إلى أن كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل شهدت أيضًا تطورات ملحوظًا بإدخال التكنولوجيا والاعتماد عليها في إدارة الأعمال التي تقوم بها وتقدمها للمواطنين.

وتابع: "خطط الدولة المصرية استهدفت تطوير مشروعات النقل من أجل إحداث طفرة فى هذا المجال الحيوى الهام عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط والذى يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع"، مُذكرًا أن مصر حققت عددًا من الجوائز الدولية في مجال النقل وحظت بإشادة كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات في هذا القطاع الحيوي، والذي تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ 23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019، فضلا عن حصول مصر على الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقي لبناء الطرق لعام 2020.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبل وطن الاستثمارات الأجنبية عام 2019 مترو مجلس الشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

«أمطار رعدية ورياح».. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

خروج لانشات ومراكب صيد للبحث عن أبناء كفر الشيخ المفقودين فى مياه المتوسط

بعد حديث الرئيس عنه.. الشاب الأسوانى: «تفاجأت بالاهتمام وتوقعت وقوع ضرر عليا» (فيديو)

بينها شروط شغل الوظائف.. الحكومة توافق على 8 قرارات

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل: «سوف أحبك دائما»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟