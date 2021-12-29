إخلاء سبيل متهمين اختلسا أدوات بـ1.7مليون جنيه من وحدة غسيل كلوي بالمنصورة

أخلت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، سبيل متهمين اثنين في اختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضي الغسيل الكلوي بمستشفى المنزلة ‏المركزي على مدار 9 سنوات، عقب سداد قيمة المخالفات المرتكبة بالكامل وقدرها مليون و700 ألف جنية قبل ‏الفصل في الموضوع وأجلت المحكمة النطق بالحكم لجلسة 28 فبراير لحين ورود تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة.

كانت المحكمة قد طلبت من لجنة الفحص أن تحدد اختصاص كل متهم من المتهمين وهم"محمد ش. ا "، المدير المالي والإداري بمستشفى ‏المنزلة المركزي السابق وتوفى أثناء محاكمتة، و"محسن م . إ."، أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية ‏بمستشفى المنزلة المركزي، و"نبوية م. ا."، ممرضة مسئوله العلاج بقسم الكلى بمستشفى ‏المنزلة ، و"إبراهيم ز. ن "، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الصحة، ‏و"محمد ا. م ."،سائق بمستشفى المنزلة المركزي، و"نسيم ع. ع.م "،مسئول مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي في الفترة ‏من ‏‏1/1/2021 حتى 31/5/2012 وبيان الأعمال التي أسندت إليه بتلك الفترة وبيان ما إذا كان قد ‏اختلس أو استولي علي كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بقسم الكلي الصناعي بمستشفى ‏المنزلة المركزي أو سهل لغيره ذلك من عدمه، وفي الحالة الأولي بيان كيفية حدوث ذلك وقيمته ‏وبيان ما إذا كان ذلك الاختلاس أو الاستيلاء قد ارتبط بجريمتي التزوير في محررات رسمية ‏واستعمالها من عدمه، وبيان ما إذا كان قد وقع تزوير بأي من أذون صرف تلك المستلزمات ‏الطبية ودفاتر المخازن من عدمه.

وقدم طارق عبد العزيز، محامي المتهمين لهيئة المحكمة ايصال بسداد وايداع قيمة المخالفات كاملة وقدرها مليون و700الف جنية وايداعها بقسيمة للمحكمة بإحدى البنوك، وأصدرت هيئة المحكمة قراراها بإخلاء سبيل 2من المتهمين بعد وفاة متهم.

ترجع الواقعة إلى توجيه اتهامات للمتهمين وهم موظفين عموميين بمديرية الصحة بالدقهلية ‏ومن الأمناء على الودائع ‏اختلسوا ‏كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الغسيل ‏الكلوي بقسم الكلى ‏الصناعي ‏بمستشفى المنزلة المركزي بمحافظة الدقهلية.