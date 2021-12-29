الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: نتائج نوعية للجيش فى مجال مكافحة الإرهاب

الجيش الجزائري
الجيش الجزائري

أعلن الجيش الجزائري، عن تنفيذ عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة عبر مختلف الأراضي الجزائرية على مدار أسبوع.


وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش الجزائري نفذت عدة عمليات أسفرت عن العديد من النتائج النوعية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 ديسمبر الجاري.


وأوضح البيان أنه في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الإتجار بالمخدرات، نجحت وحدات تابعة للجيش الجزائري في إحباط إدخال أكثر من طن و450 كجم من المواد المخدرة عبر الحدود، والقبض على 19 تاجر مخدرات.


من جهة أخرى، وبحسب البيان، تم ضبط 107 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وتم ضبط 14 طنًا من خليط خام هذا المعدن النفيس.


وفي سياق متصل، تمكنت قوات حرس السواحل التابعة للجيش الجزائري من إحباط محاولات هجرة غير شرعية عبر السواحل، وأنقذت 267 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على 39 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر عدة ولايات جزائرية.

وعلى صعيد آخر، وقعت الجزائر وموريتانيا، على عدة اتفاقيات تتعلق بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، التدريب المهني والمؤسسات المصغرة.

جاء ذلك في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الجزائر تلبية لدعوة نظيره الجزائري.

وشملت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقعها الوزير الجزائري عبدالباقي بن زيان، ونظيرته الموريتانية، أمال سيدي ولد الشيخ عبد الله.

من جهة أخرى، تم التوقيع على برتوكول اتفاق تعاون في مجال الصحة من قبل وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بوزيد، والوزير الموريتاني للتشغيل والتدريب المهني، طالب ولد سيد أحمد.

كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني وقعها وزير التدريب والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، ونظيره الموريتاني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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