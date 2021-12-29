الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ«أحداث عنف الموسكى» لـ30 ديسمبر

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ«أحداث عنف الموسكي» لجلسة الغد 30 ديسمبر، للمرافعة.

ويوجه المتهمون عددا من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

كما وجّه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكي والتعدي على موظف عام «نقيب شرطة» بنصل معدني، ومنعه من ممارسة عمله، فى مطلع شهر يونيو من عام 2014. 

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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