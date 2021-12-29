الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لفنى هندسى لقيامه بتصنيع وحيازة مفرقعات

حبس
حبس

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وأحمد مصطفى، بالسجن المؤبد لفني هندسي لاتهامه بحيازة وتصنيع مفرقعات، بالاشتراك مع متهم آخر سبق الحكم عليه.

يعاقب المتهم لأنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وانضمام المتهم الثاني وآخرون لتلك الجماعة الإرهابية.

وفي ذات السياق، وجهت النيابة للمتهمين اتهامات حيازة مواد مفرقعة.

جماعة إرهابية الإرهاب أفكار تنظيم متهمين أحمد دائرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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