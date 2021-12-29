السجن المؤبد لفنى هندسى لقيامه بتصنيع وحيازة مفرقعات

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وأحمد مصطفى، بالسجن المؤبد لفني هندسي لاتهامه بحيازة وتصنيع مفرقعات، بالاشتراك مع متهم آخر سبق الحكم عليه.

يعاقب المتهم لأنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وانضمام المتهم الثاني وآخرون لتلك الجماعة الإرهابية.

وفي ذات السياق، وجهت النيابة للمتهمين اتهامات حيازة مواد مفرقعة.