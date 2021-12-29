الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جامعة الأزهر تهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

وجه مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لدعمه الدائم والمتواصل لجامعة الأزهر، ورعايته للمؤتمر الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة بجامعة الأزهر، والذي عقد تحت عنوان: «تغير المناخ، التحديات والمواجهة».

وقدم مجلس جامعة الأزهر الشكر للرئيس السيسي، لموافقته على إنشاء كوبري للمشاة أمام المدينة الجامعية؛ حرصًا على سلامة جميع منسوبي الجامعة، وقدم المجلس التهنئة للرئيس بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. 

ووجه مجلس الجامعة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لتشريفه وحضوره وإلقائه كلمة في الافتتاح الرسمي للمؤتمر، والذي شاركت به العديد من الوزارات والمؤسسات المعنية، بجانب المشاركات الدولية.

وأوضح مجلس جامعة الأزهر أن المؤتمر الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة قد شهد زخمًا إعلاميًّا كبيرًا عكس قوة الجلسات العلمية التي تمت على مدار أيام المؤتمر الثلاثة، مشيرًا إلى أن المؤتمر قد خرج بتوصيات طيبة عكست حرص واهتمام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إيجاد حلول عملية لجميع التحديات التي تقف عائقًا في طريق تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

حضر الاجتماع، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جامعة الأزهر تغير المناخ التحديات والمواجهة جلس جامعة الأزهر جميع منسوبي الجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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