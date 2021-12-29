أحياء القاهرة تشن حملات لإزالة البناء المخالف والتعدى على الشوارع

قبل احتفالات رأس السنة..

شددت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على كافة رؤوساء الأحياء بالمنطقة بتعامل الأجهزة التنفيذية على وجه السرعة مع أي شكوى ترد إليهم وإزالتها على الفور، لضمان سرعة الاستجابة السريعة مع التواجد الميداني المستمر بالشوارع والميادين، لمنع أي مخالفات ولتحقيق الانضباط وإعلاء كلمة القانون.

وفي إطار تلك التكليفات، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بنطاق حي البساتين، قام اللواء أحمد جودة رئيس الحي، بمتابعة إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة الكلحة وبير أم سلطان، ومنطقة عزبة النصر، إلى جانب التصدي للإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات، ورفع كافة إشغالات الكافيهات والمحلات بشارع 306 و262، ومنطقة تقسيم اللاسلكي، وغلق وتشميع محلات بدون ترخيص بصقر قريش، والتحفظ على المضبوطات، الى جانب أعمال النظافة بشارع النصر واللاسلكي.

وفي ذات السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعصرة بقيادة الدكتور ياسر عبدالمنعم بإيقاف أعمال مخالفة بالعقار رقم 2 بعمارات السعودية بتعديل بعض الحوائط الحاملة، ما يؤثر على سلامة المبني والقيام بأعمال رفع كفاءة الانارة بشارع المطار والهجانة شرقي.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان، بقيادة الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، بمعاونة قوات الشرطة برفع جميع الاشغالات من محيط مترو حلوان، والتي تعيق حركة رواد المترو وإخلاء محيطها من الباعة الجائلين، وتم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية، أما فيما يخص أعمال النظافة الدورية تم استكمال أعمال تطهير مصرف الرشاح بمنطقة حلوان البلد، ورفع مخلفات شارع عمرو عبدالعزيز وشارع فيضي وشارع صالح صبحي ورايل ومنصور، وشارع رستم وكورنيش كفر علو.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة التواجد الميداني المستمر والتشديد على رفع كافة انواع الاشغالات، وجّه المهندس أيمن السعيد، رئيس حي دار السلام، بعمل حملة لرفع اشغالات الكافيهات والمحلات والباعة الجائلين بشارع الفيوم، وشارع أحمد زكي ورفع مخلفات القمامة وتكثيف أعمال النظافة بشارع بحري المستشفى العسكري للقوات المسلحة، وأمام المحكمة الدستورية العليا، وشارع الفيوم وبجوار مقام العجمي وشارع مصر حلوان الزراعي.

كما شن حي السيدة زينب بقيادة الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحي والأجهزة المعاونة حملة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط بميدان السيدة زينب، وشارع السد وشارع بورسعيد.