الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استئناف تشغيل معبر رفح البرى للعبور من الجانبين

معبر رفح
معبر رفح

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للتيسير على الإخوة الفلسطينيين فى عبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأعلنت الجهات المسئولة عن تشغيل المعبر عن استئناف تشغيل المعبر من الجانبين مع تواجد الأطقم الإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وأن الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية ولإدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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