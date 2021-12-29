استئناف تشغيل معبر رفح البرى للعبور من الجانبين

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للتيسير على الإخوة الفلسطينيين فى عبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأعلنت الجهات المسئولة عن تشغيل المعبر عن استئناف تشغيل المعبر من الجانبين مع تواجد الأطقم الإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وأن الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية ولإدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.