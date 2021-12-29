الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا: مصادرة 1.6 طن من الكوكايين مخبأة في شحنات من الموز وحبوب الكاكاو

شحنات من الموز
شحنات من الموز

قال ممثلو الادعاء الهولنديين، اليوم الأربعاء، إن الجمارك صادرت أكثر من 1.6 طن من الكوكايين مخبأة في شحنات من الموز وحبوب الكاكاو والأسمنت في ميناء روتردام.

وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن المخدرات تُقدَّر قيمتها السوقية بـ 127 مليون يورو، وكانت مخبأة في 3 حاويات حينما وصلت إلى الميناء الهولندي.

وأوضح ممثلو الادعاء أن "الحاوية الأولى جاءت من الإكوادور وكانت محملة بالموز وفي طريقها إلى شركة في (باريندريخت) بالقرب من روتردام"، مشيرين إلى أنه تم العثور على المخدرات في الحاوية الثانية في شحنة من حبوب الكاكاو قادمة من الإكوادور أيضًا لكنها عبرت من خلال كولومبيا ثم وصلت عبر أنتويرب.

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