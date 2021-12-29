الأمم المتحدة: حل منظمة ميموريال يضعف مجموعة الناشطين الحقوقيين فى روسيا

عبرت الأمم المتحدة الأربعاء عن أسفها الشديد إزاء قرار القضاء الروسي حظر منظمة "ميموريال" أبرز مجموعة حقوقية في روسيا، معتبرة أن من شأن ذلك أن يضعف أكثر مجموعة الناشطين الحقوقيين "المتضائلة" في البلد.

وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوكالة فرانس برس "نأسف بشدة لقرار المحكمة العليا إغلاق ميموريال انترناشونال، وقرار محكمة مدينة موسكو إغلاق المنظمة المرتبطة بها +مركز ميموريال لحقوق الإنسان+. من شأن هذه الخطوات أن تحل اثنتين من أكثر مجموعات حقوق الإنسان احتراما في روسيا، وتضعف بشكل أكبر مجموعة الناشطين الحقوقيين المتضائلة".

وأشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى أن "وجود مجتمع مدني حرّ ومتنوّع ونشط أساسيٌ لكلّ مجتمع، ولا يجب وصم الأصوات المشروعة للمجتمع المدني لا سيّما من خلال استخدام تعبير +عميل أجنبي+".

وأضافت، "نحثّ السلطات الروسية على حماية ودعم المنظّمات والأفراد العاملين من أجل تطوّر حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية".