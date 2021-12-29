الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات والنيجر تبحثان التعاون المشترك وعددًا من القضايا الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في اتصال هاتفي، من محمد بازوم رئيس النيجر، علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لتنميته خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء- وجهات النظر بشأن عدد من التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

وتطرق الاتصال الهاتفي إلى "إكسبو 2020 دبي"، وأهمية تمثيل الدول الإفريقية وحضورها لإبراز ثقافتها وموروثاتها التاريخية الغنية في الحدث العالمي.

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