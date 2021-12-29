رئيس وزراء العراق يعلن خروج كافة القوات القتالية ومعدات التحالف الدولى

أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، استكمال خروج كل القوات القتالية ومعدات التحالف الدولي، خارج العراق.

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية: "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق"، لافتًا إلى أن "دور التحالف أصبح يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي".

وشكر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، "دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاؤنا في الحرب ضد داعش، ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".