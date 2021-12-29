الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن الاقتحام تم من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذ المقتحمون جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، في انتهاك لقدسية المكان.

ويتعرض الأقصى، بشكل شبه يومي، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًا.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

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