الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: رفع سعر الزيت جنبنا «دايرة جهنمية»

التموين
التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلي، إنه إذا لم يتم زيادة سعر زيت التموين كان سيؤدي إلى اختفاء سلعة الزيت في التموين وفي السوق أيضا، مؤكدا أن ما تم في زيادة سعر الزيت في التموين جاء لصالح المواطن ولضمان وجود السلعة في السوق.

وأكد المصيلحي، أن الرقابة لا يمكن أن تتم على أي شيء غير متزن، مشيرا إلى أن احتياطي الزيت وصل الأن إلى ٥.٧ احتياطي لأول مرة، قائلا: "كنا هندخل دايرة جهنمية مرعبة إذا لم نتخذ خطوة زيادة سعر الزيت، وربنا قال أعقلها وتوكل".

وشدد وزير التموين، على أن كل ما يهمه هو إتاحة السلعة في السوق، قائلا: "لو السلعة سعرها منخفض وغير متوفرة يبقى كارثة، والأهم هو إتاحة السلعة في السوق للمستهلك".

ونوه المصيلحي إلى توجيه الرئيس السيسي بإعادة دراسة التجارب لصالح المواطن المصري، مشيرا إلى أن نسبة الاحتياطي الاستراتيجي تضمن توافر السلعة في السوق ويضمن دورة توزيع متزن للسلع.

وأكد المصيلحي على أن سعر الزيت بدأ يستقر في السوق، قائلا إن احتياطي القمح يزيد عن 5 أشهر، فضلا عن أن مخزون المكرونة يوحد عليها تعاقدات طوال العام على اللحوم والدواجن.

وكشف وزير التموين عن اجتماعات مكثفة خلال شهر يناير ٢٠٢٢ من أجل تدبير سلع السوق في شهر رمضان المقبل بسبب تزايد استهلاك المصريين في هذا الشهر بنسبة ٥٠٪؜ عن بقية طوال العام.

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