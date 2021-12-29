زيادة 2 جنيه فى سعر «سكر التموين»

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة سعر السكر التمويني إلى 10.5 جنيه للكيلو بدلا من 8.5 جنيه حاليا.

وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه في يناير المقبل سيتم عقد أول اجتماع للجنة العليا لتسويق الأقماح بالتعاون مع وزارة الزراعة لتحديد الأراضي المنزرعة والمحصول، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في توريد القمح المحلي بدءا من منتصف أبريل المقبل.

وأكد المصيلحي أن تكوين احتياطي استراتيجي من السلع ذات الحساسية العالية ساهم في الحماية من التقلبات التي شهدتها أسواق العالم، مشيرا إلى أن مصر أكبر مشتري للقمح في العالم.

وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 5.7 شهر، منوها إلى أن الوزارة قامت في نوفمبر الماضي بتعديل أسعار الزيوت ليبلغ سعر اللتر 25 جنيها، وسعر 800 ملي نحو 20 جنيها، وذلك لإحداث توزان في أسعار بالسوق، والقضاء على أي سوق سوداء نتيجة لوجود سعرين في السوق.

ولفت إلى أن سعر الزيت الخليط والعباد والفول الصويا في السوق الحرة تراوحت بين 26 و 27 جنيها، مشددا على إتاحة السلعة، وتوافرها في الأسواق على رأس أولويات الوزارة.

وفيما يتعلق بالأرز أوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي 3 أشهر، بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة، فيما يكفي احتياطي اللحوم لمدة عامين تم بدء التعاقد عليهم من الشهر الماضي.

وأضاف أن الشهر القادم سيشهد اجتماعات مكثفة لتدبير احتياجات السوق لشهر رمضان المقبل، نظرا لارتفاع معدلات الاستهلاك بنحو 50% عن المعدلات العادية.