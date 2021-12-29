الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يكرم رئيس فرع هيئة محو الأمية (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

كرّم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، عادل مسلم رئيس هيئة محو الأمية بالمحافظة وعددا من العاملين بالجهاز تكريمًا لهم على جهودهم المبذولة لمحو الأمية بنسبة كبيرة من المواطنين بمدن وقرى المحافظة، وتحقيق نسب إنجاز عالية تخطت الـ100 % من المستهدف السنوي، في احتفالية تم تنظيمها بديوان عام المحافظة.

IMG-20211229-WA0016


كما كرم «شعيب» عددا من النماذج المتميزة من المتحررين من الأمية بالمحافظة، الذين واصلوا تعليمهم حتى الحصول على مؤهلات عليا، وكذا عددًا من المتحررين من الأمية ومنحهم شهادات تقدير بالإضافة لمبالغ مالية مهداة من شركة «أي بي أر» للطاقة والشريك الرئيسي لشركة الحمرا أويل للبترول.

IMG-20211229-WA0015

وحرص خلال الحفل، على الاستماع إلى قصص ورحلة  كفاح المكرمين حتى تحرروا من الأمية، مشيدا بها وبإصرارهم على استكمال دراستهم، مستمعا لكافة المشكلات التي تعترض المتعلمين بمحو الأمية، وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًَا العمل لتذليل كافة العقبات والتيسير عليهم للوصول بمطروح بلا أمية في القريب العاجل.

IMG-20211229-WA0014


وفي ذات السياق، قدّم عادل مسلم، مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة، الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه الدائم واللامحدود لجهود الهيئة في محو أمية المستهدفين بجميع مدن وقرى المحافظة، ورعايته للتوسع في توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين فرع هيئة محو الأمية وعدد من الجهات الأخرى، ما انعكس على تحقيق نسب إنجاز تخطت 100% خلال العامين السابقين.

محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محو الأمية محافظ مطروح ذوى الاحتياجات الخاصة قصص كفاح هيئة محو الأمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

«أمطار رعدية ورياح».. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

خروج لانشات ومراكب صيد للبحث عن أبناء كفر الشيخ المفقودين فى مياه المتوسط

بعد حديث الرئيس عنه.. الشاب الأسوانى: «تفاجأت بالاهتمام وتوقعت وقوع ضرر عليا» (فيديو)

بينها شروط شغل الوظائف.. الحكومة توافق على 8 قرارات

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل: «سوف أحبك دائما»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟