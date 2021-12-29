محافظ مطروح يكرم رئيس فرع هيئة محو الأمية (صور)

كرّم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، عادل مسلم رئيس هيئة محو الأمية بالمحافظة وعددا من العاملين بالجهاز تكريمًا لهم على جهودهم المبذولة لمحو الأمية بنسبة كبيرة من المواطنين بمدن وقرى المحافظة، وتحقيق نسب إنجاز عالية تخطت الـ100 % من المستهدف السنوي، في احتفالية تم تنظيمها بديوان عام المحافظة.



كما كرم «شعيب» عددا من النماذج المتميزة من المتحررين من الأمية بالمحافظة، الذين واصلوا تعليمهم حتى الحصول على مؤهلات عليا، وكذا عددًا من المتحررين من الأمية ومنحهم شهادات تقدير بالإضافة لمبالغ مالية مهداة من شركة «أي بي أر» للطاقة والشريك الرئيسي لشركة الحمرا أويل للبترول.

وحرص خلال الحفل، على الاستماع إلى قصص ورحلة كفاح المكرمين حتى تحرروا من الأمية، مشيدا بها وبإصرارهم على استكمال دراستهم، مستمعا لكافة المشكلات التي تعترض المتعلمين بمحو الأمية، وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًَا العمل لتذليل كافة العقبات والتيسير عليهم للوصول بمطروح بلا أمية في القريب العاجل.



وفي ذات السياق، قدّم عادل مسلم، مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة، الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه الدائم واللامحدود لجهود الهيئة في محو أمية المستهدفين بجميع مدن وقرى المحافظة، ورعايته للتوسع في توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين فرع هيئة محو الأمية وعدد من الجهات الأخرى، ما انعكس على تحقيق نسب إنجاز تخطت 100% خلال العامين السابقين.

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح