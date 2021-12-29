الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

انتعاش حركة البيع والشراء بمحلات الملابس تزامنا مع أعياد الميلاد (صور)

إقبال المواطنين على
إقبال المواطنين على شراء الملابس

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات أعياد رأس السنة، حيث اكتست المحال التجارية باللون الأحمر الممزوج بالأخضر ويتصدر بابا نويل الواجهات.

وانتعشت حركة البيع والشراء بمحال الملابس وشهدت اقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الراغبين في شراء ملابس العيد احتفالًا بالكريسماس، وتوافد المواطنين على محال الملابس على مدار الأيام الماضية على الرغم من ارتفاع الأسعار، وسط إجراءات احترازية مكثفة ضد فيروس كورونا.

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إقبال المواطنين على شراء الملابس

ورصدت «الدستور» إقبال المواطنين على محال الملابس وآراء عدد من أصحاب المحال خلال أيام عيد الميلاد المجيد والتي جاءت على النحو التالي.

وقال تامر محمد، صاحب إحدى محال الملابس بمنطقة إمبابة، إن هناك إقبال كبير من المواطنين خلال الفترة الجارية خاصة منذ بداية الشهر الجاري تزامنًا مع احتفالات أعياد رأس السنة، لافتًا إلى أن هناك ازدهار في حركة البيع والشراء خاصة خلال تلك الفترة وانتعاش في السوق بعد حالة الركود التي كان يعيش فيها خلال الأشهر القليلة الماضية.

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إقبال المواطنين على شراء الملابس

ومن جانبه أكد باسم منصور، مسئول عن إحدى محلات الملابس بمنطقة الدقي، أن محال الملابس تعيش حالة من الانتعاش بعد فترة الركود وتزايد حركة الإقبال من المواطنين على الشراء على الرغم من ارتفاع أسعار ملابس الشتاء، مشيرًا إلى التزام المواطنين وأصحاب المحال باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

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إقبال المواطنين على شراء الملابس

وأضاف محمد عبد الهادي مسئول عن إحدى محال الملابس أنه مع بداية الشهر الجاري تحرص بعض المحلات على التزين بأشجار الكريسماس وبابا نويل تعبيرًا عن احتفالات أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، ولجذب المواطنين على الشراء.

أعياد رأس السنة الكريسماس أعياد الميلاد المجيد بابا نويل محال الملابس الملابس الاجراءات الاحترازية

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رسائل الصعيد

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