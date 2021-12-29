الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فصل شرطي بريطاني من عمله بسبب صور سيلفي في موقع جريمة

شرطة بريطانية
شرطة بريطانية

طردت الشرطة البريطانية من الخدمة، بشكل رسمي، شرطيا تردد أنه التقط صور سيلفي في موقع جريمة، كما صور عددا من الأشخاص وهم في حالة ضعف، أثناء ساعات الخدمة.

ووصفت شرطة ميرسيسايد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، سلوك رجل الشرطة ريان كونلي بأنه "مؤسف" بعدما توصلت جلسة استماع خاصة بسوء التصرف الجسيم إلى أنه قام بتخزين صور عنصرية وأخرى تنم عن كره المثليين، على هاتفه الجوال في الفترة بين عامي 2015 و2018.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الشرطي التقط صورا لنفسه بعدما تم تكليفه بحراسة كاردون أمني في موقع تعرض فيه مراهق للطعن حتى الموت في عام 2018.

وتردد أيضا أن كونلي التقط صورا لضحايا جرائم ونشر تفاصيل بشأن امرأة ذهبت للشرطة طلبا للمساعدة بداعي تعرضها للعنف المنزلي.

وأكد نائب رئيس شرطة ميرسيسايد، إيان كريتشلي، فصل كونلي رسميا من عمله عقب جلسة استماع استمرت أربعة أيام في وقت سابق العام الجاري.

يشار إلى أن نتائج جلسات سوء تصرف الشرطة عادة ما تنشر على الإنترنت ولكن متحدث قال إن النتائج ظهرت على الموقع الإلكتروني لفترة زمنية محدودة.

وقال المتحدث إن كونلي أدين بثلاث جرائم حيازة مواد خطرة في نوفمبر ومن المقرر أن يصدر حكم بحقه في العاشر من يناير.

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