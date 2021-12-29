«الجارديان»: حزب العمال بصدد فرض قيود أكثر صرامة على تلوث الهواء

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن حزب العمال بصدد فرض قيود أكثر صرامة على تلوث الهواء بعد أن أظهر التحليل الارتباط الوثيق بين الأطفال الذين يعيشون في مجتمعات فقيرة والهواء الملوث في المملكة المتحدة.

وتابعت أن خمسة أحياء في العاصمة البريطانية لندن تحتل المرتبة الأسوأ بالنسبة لفقر الأطفال والأسوأ بالنسبة للهواء الملوث، وفقًا للبيانات الحكومية التي جمعها حزب العمل ، لرسم خرائط لمناطق الفقر المرتفع مقابل الإحصائيات الخاصة بتلوث الهواء.

وأظهر التحليل أنه كلما ارتفع معدل فقر الأطفال في منطقة معينة، كان الهواء أكثر تلوثًا في المتوسط ​​، كما أن معظم المناطق الخمسين الأكثر تلوثًا في المملكة المتحدة تظهر أيضًا أعلى معدلات فقر الأطفال.

كما أظهرت الأحياء في برمنجهام وساوثامبتون وبورتسموث وساندويل ووالسول ارتباطات عالية بين فقر الأطفال وتلوث الهواء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إجمالاً ، يعيش حوالي 6.7 مليون طفل في مناطق من المملكة المتحدة حيث ينتهك تلوث الهواء الحدود القانونية ، ويعيش حوالي 2 مليون منهم أيضًا في فقر، وفقًا للبحث.

وتابعت أن إعلان حزب العمل يأتي بعد اجتماع عقد في شهر ديسمبر الجاري مع كير ستارمر وإد ميليباند ومجموعة حملات شوكد، وهي مجموعة من المراهقين الشباب ذوي البشرة السمراء والسوداء الذين يعيشون في المناطق المتضررة من تلوث الهواء ، والذين يطالبون بالحق في هواء نظيف.

قال جيم مكماهون ، وزير الدولة لشون البيئة والغذاء والشؤون الريفية في حكومة الظل: "يجب أن يكون لكل فرد الحق في تنفس هواء نظيف وآمن ، بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، وإذا أظهر الوباء لنا أي شيء ، فهو أن الصحة العامة يجب أن تكون على رأس جدول الأعمال السياسي ، ويجب أن يبدأ ذلك بالهواء الذي نتنفسه ".

وأشار إلى أن مقترحات العمل بقانون الهواء النظيف ، الذي سيؤسس حقاً قانونياً لاستنشاق هواء نقي، والمتطلبات القانونية لجودة الهواء بناءً على نصيحة منظمة الصحة العالمية.

ورفضت الحكومة التعديلات التي أدخلت على قانون البيئة والتي كانت ستضع حدودًا للتلوث تتماشى مع نصيحة منظمة الصحة العالمية.