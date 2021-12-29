الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن: تسجيل 466 إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون»

كورونا في الأردن
كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة.

وقال مسؤول ملف كورونا في الأردن الدكتور عادل البلبيسي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصلت إلى لـ 794 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعًا وبكل شفافية.

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رسائل الصعيد

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