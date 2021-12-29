الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: تقديم 37 ألفًا و695 جرعة جديدة من اللقاح المضاد لكورونا

كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات

ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنه تم تقديم 37 ألفًا و695 جرعة من لقاح كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 22 مليونًا و574 ألفًا و 541 جرعة بمعدل توزيع 228.25 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا، وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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رسائل الصعيد

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