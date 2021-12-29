النمسا تتبرع بمليون جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى بنجلاديش

قررت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، التبرع بمليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى بنجلاديش.

وقال «فولفجانج موكشتاين» وزير الصحة النمساوي، في تصريحات له اليوم، إن الجرعات من لقاح «استرازينيكا» سوف تصل في وقتٍ لاحق مساء اليوم إلى العاصمة دكا.

وأشار الوزير إلى أن النمسا قدمت تبرعات من لقاحات كورونا بعدد 3.2 مليون جرعة إلى العديد من دول العالم ومنها 500 ألف جرعة إلى البوسنة في أغسطس الماضي.

وذكر الوزير أن التبرع بلقاحات كورونا إلى بنجلاديش هو تعبير عن تضامن بلاده مع تعزيز جهود التطعيم فى العالم خاصة فى الدول النامية.

ولفت وزير الصحة النمساوي، إلى أنه لن ينتهي الوباء حتى تنتهي الأزمة فى كل مكان حول العالم، معربًا عن التزام بلاده بتقديم مساهمات مهمة من خلال التبرعات باللقاحات للعديد من الدول.