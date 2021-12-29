«الصناعات الغذائية»: كل ما تردد عن جبنة المنوفية «أكذوبة» تضر بسمعة المنتج المصري

أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، أنه بناءً على ما جاء في بيان الهيئة القومية لسلامة الغذاء حول حقيقة ما تردد عن استخدام مواد الطلاء في صناعة الجبن، «أكذوبة» وادعاءات غير حقيقية تؤثر سلبًا على مسيرة التنمية وتضر بسمعة المنتج المصري وتنافسيته في السوق المحلية وأسواق التصدير، مطالبًة بمحاسبة المسئولين عن تلك الادعاءات لخطورتها على مناخ الأعمال والاستثمار المحلي في مصر.

وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أوضحت في بيانًا لها بشأن ما تردد عن واقعة إغلاق مصنع لتصنيع الجبن بمركز تلا محافظة المنوفية لاستخدامه مواد الطلاء، أن المنتج المضبوط سلفًا ليس جبن كما تردد ولكنه أحد المنتجات الشعبية المعروفة باسم «جميد بلدي» ويستخدم بشكل محدد في المناطق الصحراوية لسهولة حفظه وتخزينه على شكل مادة جامدة صلبة، ولا تعرض بالأسواق أو المنافذ المرخصة لبيع الأغذية.

واشار بيان الهيئة، إلى أن المنتج المضبوط مصدره حليب أغنام وملح، ومكوناته شرش لبن أغنام منزوع الدهن ولا يحتوي على أي مادة كيميائية مثل طلاء الحوائط أوغيرها، كما أن البودرة المضبوطة على أنها طلاء حوائط هى شرش اللبن المستخلص من الحليب بعد فصل المادة الدهنية عنه.

من جانبه قال المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن ادعاءات تداول منتجات غذائية في السوق المصرية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصنعة بمواد الطلاء «أكذوبة» وتضر بسمعة المنتج المصري ومناخ الأعمال والاستثمار في مصر، مطالبًا بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة ومحاسبة كل المتسببين عن تلك الادعاءات.

وأوضح، أن مثل تلك الادعاءات الكاذبة عن سلامة الغذاء تؤثر بالسلب علي الاقتصاد والتجارة والصناعة وما قامت به الدولة من انجازات واصلاحات ضخمة على المستوى الاقتصادي والتشريعي بجانب تيسير الإجراءات المحفزة للقطاع الصناعي وخاصًة التصنيع الغذائي، وذلك بعد توحيد جهات الرقابة علي تداول وإنتاج وسلامة الغذاء في ضوء قرار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017.

وأكد، دعم الغرفة الكامل لتشديد الرقابة على المنشآت غير المرخصة وعقوبة تداول الأغذية مجهولة المصدر حفاظا علي سمعة المنتج الغذائي المصري وحماية المستهلكين، مضيفًا أن مجلس إدارة الغرفة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يدعمان كل الخطوات والاجراءات والاشتراطات الصحية لضمان انتاج غذاء آمن وصحي.

وأوضح ، أن الغرفة على تواصل وتنسيق كامل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لحصر أية مشكلات ودراسة الشكاوى التى تواجه المنشآت ومصانع الأغذية فيما يتعلق بالرقابة على إنتاج غذاء آمن وصحي، فضلا عن التعاون المشترك في نشر الوعي بالاشتراطات والقواعد الملزمة لسلامة الغذاء داخل المنشآت والمصانع الغذائية في كافة المحافظات والمدن الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى جهود الغرفة فى تحديث وتطوير خدماتها لمساندة شركات الأعضاء والتواصل مع الجهات المعنية وشركاء الغرفة لتقديم الدعم الفنى وبرامج التدريب وتوفير التمويل المناسب لدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومصانع الأغذية المختلفة نحو الانضمام لمنظومة سلامة الغذاء من خلال التوافق مع القواعد والاشتراطات الملزمة للغذاء الصحي والآمن بالاضافة إلى تيسير تسجيل الشركات المؤهلة ضمن القائمة البيضاء بالهيئة.

ولفت، إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومي إذ إنه يساهم بـ 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي كما يوفر 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال طاقات إنتاجية لما يزيد عن 16 ألف منشأة غذائية مرخصة من أعضاء الغرفة باستثمارات تقدر بنحو 500 مليار جنيه.

وتهيب غرفة الصناعات الغذائية بجميع وسائل الإعلام والصحف والمسئولين بتحري الدقة عن أي اتهامات أو ادعاءات من حالات فردية غير مسئولة ومحاسبة المتسببين فيها لخطورتها علي سمعة المنتج المصري والصناعة الوطنية، كما تؤثر علي ثقة المستهلكين وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.