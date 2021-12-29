تفاصيل زيارة حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان للغردقة

أجرى اللاعب الدولي كيلور ناڤاس حارس نادي باريس سان جيرمان زيارة لمدينة الغردقة استغرقت خمسة أيام بأحد المنتجعات السياحية جنوبي المدينة، بصحبة أسرته، إذ احتفل بعيد زواجه داخل فندق إقامته، كما أجري رحلة بحرية على متن مركب سياحي، وتناول وجبة غداء بحرية، وقام بممارسة رياضة الغوص، إلى جانب قيامه بجولة في المحميات الطبيعية بأنحاء المدينة.

ومن جانبه، أكد كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن اللاعب أبدى إعجابه بالمدينة، مؤكدا أنه وعد بتكرار الزيارة مرة أخرى.

وأضاف «أبو علي» لـ«الدستور»، أن اللاعب أكد أنه سيقوم بنشر تفاصيل زيارته للغردقة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يدعو أصدقاءه لزيارتها، مشيرًا إلى أن نزلاء فندق إقامة اللاعب حرصوا على التقاط الصور التذكاري.

يذكر أن غادر، منذ قليل، كيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الغردقة، برفقة عائلته، على متن طائرة خاصة متجها إلى فرنسا، وذلك بعد انتهاء إجازته والتي استمرت لعدة أيام، احتفل خلالها بأعياد الكريسماس وعيد زواجه بأحد المنتجعات السياحية الكبرى.