إخلاء سبيل اثنين من المتهمين بقضية اختلاس مستشفى المنزلة وتأجيل القضية

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر دعوى اتهام 6 موظفين بمستشفى المنزلة المركزي، باختلاس مبلغ مالي من مستلزمات الغسيل الكلوي التابع للمستشفى إلى جلسة 28 فبراير 2022، لورود تقرير مكتب الخبراء.

كما تضمن قرار المحكمة بإخلاء سبيل كل من؛ (محسن س إ)، (نبوية م م)، مع استمرار حبس المتهم (إبراهيم ز إ - محبوس) المخزن الرئيسي بمديرية الصحة - (محمد ال أ ال - محبوس) سائق بمستشفى المنزلة المركزي، وذلك بعد قيام المتهمين المُخلى سبيلهما بإيداع مبلغ مليون و687 ألف جنيه بخزينة المحكمة قيمة المبالغ المتهمين باختلاسها.

وترجع تفاصيل تلك القضية بعد إحالة النيابة، المتهمين الستة للمحاكمة وهم كل من؛ (محمد ش.ش.ح - متوفى) المدير المالي والإداري بمستشفى المنزلة المركزي - (محسن س.إ. - محبوس) أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية بمستشفى المنزلة المركزي، (نبوية م. م. - محبوسة) ممرضة مسؤولة العلاج بقسم الكلى بمستشفى المنزلة المركزي، (إبراهيم ز. إ. - محبوس) المخزن الرئيسي بمديرية الصحة - (محمد ال.أ.ال. - محبوس) سائق بمستشفى المنزلة المركزي، (نسيم ع. - هارب) المدير المالي والإداري بمستشفى المنزلة المركزي.

وخلال الفترة من 1 يناير 2010 حتى 31 مايو 2012، قام المتهمون الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين بمديرية الصحة بالدقهلية ومن الأمناء على الودائع، باختلاس كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي بقسم الكلى الصناعي بمستشفى المنزلة المركزىي بقيمة 1676878 جنيه (مليون وستمائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون) جنيه.