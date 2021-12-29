الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وقف 6 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في الغربية

الأراضي الزراعية
الأراضي الزراعية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة  قطور بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف ٦ حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال ممدوح النجار، رئيس مركز ومدينة قطور، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 3 حالات لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة.

وأشرف على الحملة اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 31 كشافًا وتركيب 5 كشافات جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

وقف حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة قرى بمركز قطور

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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