تجديد حبس سمسار ينصب على راغبي السفر للخارج بالقليوبية

جدد قاض المعارضات بمحكمة المحلة، اليوم الأربعاء، حبس سمسارلمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية وآخر بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل لهما.

وبإجراء التحريات تبيَّن صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لبعض الدول الأجنبية للعمل بها والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين بزعم تسفيرهما بإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها - على خلاف الحقيقة - وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.