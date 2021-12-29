«حيلة للربح».. اعترافات متهم ببيع بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني للمواطنين

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال المتهم بالنصب باستخدام بطاقة دفع إلكتروني عقب الاستيلاء على بياناتها بالتجمع الأول.

وقال المتهم إنه يمر بضائقة مالية، ففكر في حيلة لتحقيق ربح مادي غير مشروع واختمر في ذهنه فكرة النصب باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة، حيث تمكن من الاستيلاء على بيانات بطاقة دفع إلكتروني واستخراج نسخة منها.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، يحمل جنسية أجنبية، بحضور أحد الأشخاص للمحل ملكه وأبدى رغبته في شراء 7 هواتف محمولة باستخدام فيزا كارت تابعة لأحد البنوك وحال سحب المبلغ المُشار إليه باستخدام ماكينة سحب إلكتروني، تلاحظ للمبلغ أنه تم الموافقة على سحب المبلغ المالي فقط وبدون طلب إدخال فارتاب في أمره، وحال مطالبته ببطاقة تحقيق الشخصية لتحرير عقود ملكية الهواتف المحمولة، فر هاربًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم ضبطه، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.