حبس منتحل صفة موظف مرور للنصب على مالكي السيارات في بولاق

أمرت نيابة بولاق أبو العلا، اليوم الأربعاء، حبس متهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين راغبي استخراج رخص قيادة.

واعترف المتهم بانتحال صفة موظف بوحدة تراخيص بالمرور للنصب على أصحاب السيارات بإيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات، واتفاقه مع أحد الأشخاص على استخراج رخصة قيادة سيارة له بمقابل مبلغ مالي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال الصفة.