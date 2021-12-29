الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

موظف ونجلاه يقتلون شابا دافع عن خاله فى مشاجرة بالشرقية

مشاجرة
مشاجرة

قرر المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس موظف بالمعاش وابنه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل جارهم الشاب انتقاما منه لدفاعه عن خاله في مشاجرة بينهم.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول شاب-٢٣ عاما- مصابا بعدة طعنات وطلقات نارية في الصدر والرأس وأنه توفي متأثرا بإصابته.

توصلت التحريات الأمنية إلى أن المجني عليه من عزبة الحريري وحاصل على دبلوم صنايع ووحيد والدته، وأن مرتكبي الواقعة موظف بالمعاش 63 عاما ونجلاه.

وعن سبب مقتل المجني عليه نشبت مشاجرة بين المتهمين وبين خال المجني عليه، والذي استنجد به لحمايته، وفور مشاهدة الجناة له قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه وطعنوه  بسلاح أبيض للتأكد من وفاته للثأر منه للدفاع عن غريمهم، تم القبض على الأب المتهم وابنه وجار ضبط ابنه المتهم الثاني.

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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