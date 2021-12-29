معاينة تصويرية للمتهم بتمزيق جسد صديقه بـ«مطواة» فى دار السلام

تجري نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، معاينة تصويرية للمتهم بقتل شاب بسلاح أبيض في منطقة دار السلام ويقوم المتهم بتمثيل جريمته وسط حراسة أمنية مشددة.

كانت النيابة العامة قررت تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك واستدعاء شهود العيان، وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بوفاة شخص بمنطقة دار السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، وتبين قيام شخص بالتعدى على صديقه- المجني عليه- بسلاح أبيض "مطواة"، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لجمع المعلومات اللازمة حول الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه.