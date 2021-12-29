الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاينة تصويرية للمتهم بتمزيق جسد صديقه بـ«مطواة» فى دار السلام

سكين
سكين

تجري نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، معاينة تصويرية للمتهم بقتل شاب بسلاح أبيض في منطقة دار السلام ويقوم المتهم بتمثيل جريمته وسط حراسة أمنية مشددة.

كانت النيابة  العامة قررت تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك واستدعاء شهود العيان، وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بوفاة شخص بمنطقة دار السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، وتبين قيام شخص بالتعدى على صديقه- المجني عليه-  بسلاح أبيض "مطواة"، وجرى  نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع  رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لجمع المعلومات اللازمة حول الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه.

سلاح أبيض شاب دار السلام نيابة دار السلام الجزئية غرفة عمليات النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

رئيس «البحوث الفلكية» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل «الزلزال والتوابع»

منتدى شباب العالم ينظم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

يقتل زوجته وأبناءه بـ«السم فى المحشى»

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

أصغر متطوع بـ«حياة كريمة» يروي كواليس تكريم الرئيس: السيسي هرم مصر الرابع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

صور

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبحث إلغاء موسم الصيد لتجنب تفشي أنفلونزا الطيور

الكنيست يُمرر قوانين تسمح لجيش الاحتلال بقمع الأسرى الفلسطينيين

إعلام عبرى: المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوى