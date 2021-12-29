بدء جلسة النطق بالحكم على المتهمين بـ«مذبحة المرج»

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم على متهم وزوجتيه لقيامهم بالاشتراك في قتل 3 أطفال أبناء المتهم الأول وزوجته المتهمة الثانية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج".

أمر الإحالة

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 19883 لسنة 2019 جنايات المرج، قيام المتهمين، "إيمان. ز" 32 سنه عاملة وأحمد. ع" 33 سنة عاطل، و"هالة.م" م 50 سنة ربة منزل، بقتل الأطفال مالك وجني أحمد عبد القادر والطفل حديث الولادة، أبناء المتهمين الأول والثاني عمدا مع سبق الإصرار، بأن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء "بلاستيكي" مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودي بحياتهم.

اعترافات الأم

واعترفت المتهمة الأولى "إيمان" أمام النيابة بقتل أبنائها الثلاثة مع أبيهم وزوجته الأخرى، للتخلص من شكوك زوجها حول نسبهم له، بالإضافة إلى وعود زوجة الأب بتحسين حياتهم المادية.

وحول موافقتها على ارتكاب الجريمة قالت: «قال لي: "لو اتخلصنا من العيال هالة، المتهمة الثانية، ها تكتب لي شقتها اللي في الزاوية الحمراء وتشتري لي ميكروباص، وانتي تخلصي من جو الشك لأني شاكك إن دول مش عيالي، وتثبتي لي إنك باقية عليا"»، واستكملت: "بعدها جابوا طبق بلاستيك كبير لونه لبني وكان فيه ميه وموتنا فيه العيال، وبعد ما قتلتهم حطيت عليهم "بوتاس" علشان الجثث تسيح والشكل يتغير وملامحها تختفي، وأحمد وهالة هما اللي قالوا على الفكرة دي".

اعترافات الأب

واعترف المتهم "أحمد.ع.ع" أمام النيابة بتخطيطه مع زوجته الأولى لارتكاب الجريمة والتخلص من الأطفال الثلاثة بسبب غيرتها من زوجته الثانية لعدم قدرتها على الإنجاب.

«كنت شاكك إن العيال دي مش عيالي، عشان إيمان كانت شغالة في المترو وبتخرج كتير وتتأخر، واتفقنا إحنا التلاتة إننا نتخلص من الأطفال عشان نحل المشاكل اللي كنا فيها، والاتفاق كان إننا نتخلص من العيال عشان "هالة" بتغير منهم وما أطلقش إيمان».

وعن تفاصيل ارتكاب الجريمة قال: "جهزنا طبق بلاستيك فيه ميه وحطينا الطفل اللي كان لسه مولود من شوية بعد ما هالة قطعت له الحبل السري، وبعدها إيمان حطته في الطبق لمدة 10 دقائق، وهو كان لسه صغير مالوش ملامح قوي، وكان نازل عمال يعيط وفضل يعيط لحد ما مات".

وأضاف: «كنت واقف بساعدهم، وبعد ما مات حطيناه في شنطة واتخلصنا منه أنا وهالة، وبعدها قتلنا جنى بنفس الطريقة وكانت شبه أختها ملك وشعرها أسود، وكنت ساعتها بصور اللي بيحصل بتليفون هالة عشان محدش يفكر يبلغ عن القتل».