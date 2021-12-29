الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: إسناد المشروعات المُنفذة إلى جهات متخصصة لإدارتها وصيانتها

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة حريصة على إسناد جميع المشروعات التي أُنجزت إلى جهات متخصصة لإدارتها وصيانتها؛ وذلك حفاظًا على استمرار أداء الخدمة بها بشكل متميز ومستمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد المحافظ صباح اليوم، بحضور اللواء إسماعيل محمد، مساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة تشغيل وصيانة المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة ومحطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم.

ولفت المحافظ، إلى أن التجارب الفعلية أكدت نجاح تجربه إسناد المشروعات إلى جهات متخصصة بدلاً من إدارتها بواسطة أشخاص يفتقرون كثير من الخبرات.

وعقب الاجتماع تم التوجه بصحبة اللواء سعد عبد العزيز، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور محمد الحضري استشاري الأعمال الميكانيكية بالمحافظة، العميد هشام أبو المندور، لمعاينة المشروعين على أرض الواقع.

محافظ الغربية إسناد كافة المشروعات إلى جهات متخصصة لإدارتها

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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