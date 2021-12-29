ماذا حققت وزارة الاتصالات في مجال العلاقات الدولية خلال 2021؟

حققت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2021 خطوات وثابة فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتى تهدف من خلالها إلى تبنى أحدث التكنولوجيا العالمية، ودعم الفكر الابتكارى لخلق مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله بناء الانسان المصرى، وتطوير قطاعات الدولة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في مجال الـعـلاقـات الـدولـيـة

شهد عام 2021 نشاطا كبيرا للتعاون الدولى على صعيد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف فتح مجالات التعاون الثنائى أمام مصر للاستفادة من الدول المتقدمة تكنولوجيا ونقل الخبرات إلى الدول الأقل تقدما، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، بالإضافة الى تعزيز تواجد ومواقف مصر فى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، والتأكيد على التقدم الملموس الذى يشهده القطاع وعكس السياسة الخارجية للدولة فى هذه المنظمات بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والجهات السيادية.

ولقد شهد عام 2021 تكثيف التعاون الثنائى ليصل إلى التعاون مع 52 دولة، فضلا عن التعاون مع 29 منظمة. وكان من أبرز ما تم إنجازه على المستوى الثنائي:

- تنظيم زيارات على مستوى وزارى ومستوى الخبراء وكبار مسئولين من نيجيريا، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، والسودان، والأردن، والعراق، وليبيا، واليمن، روسيا.

- تعزيز التعاون الفنى مع عدد من الدول منها المانيا واليابان

- تنظيم زيارة الى دولة استونيا للتعرف على تجربة متكاملة ورائدة فى مجال التحول الرقمى على مستوى الحكومة ومستوى تقديم خدمات للمواطن.

- تنظيم زيارة الى معرض ومؤتمر جايتكس واكسبو دبى حيث تم عقد لقاءات مع شركاء وشركات عالمية فضلا عن تقديم عرض تفصيلى عن القطاع وفرصه الاستثمارية.

ومن أبرز ما تم إنجازه على المستوى المتعدد الأطراف المشاركة الرأسية الفاعلة فى عدد من المنظمات الأممية وهيئاتها فضلا عن التواجد الفاعل فى عدد من المنظمات المتخصصة غير التابعة للأمم المتحدة فضلا عن المنظمات التجارية وبالأخص الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فضلا عن الاتحاد الدولى للاتصالات:

- تم انتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لمدة عامين (2021 – 2022)

- ترأست مصـر اجتماع الدورة العادية (48) والدورة العادية (49) للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذى تنظمه الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية وعقدت فعالياته عبر الفيديوكونفرنس.

- ترأس السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدورة (25) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

- تم تنسيق ودعم وتنظيم تأسيس المجموعة العربية للذكاء الاصطناعى تحت مظلة مجلس وزراء الاتصالات العرب حيث تم الخروج برؤية لاستراتيجية عربية موحدة للذكاء الاصطناعي.

- العمل بالتعاون مع جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا لصياغة الاستراتيجية العربية للتحول الرقمى.

- وعلى المستوى الافريقى، ترأس الاجتماع الوزارى للمكتب التنفيذى اللجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الأفريقى فى يوليو 2021، كما ترأست مصر اجتماع الخبراء فى أكتوبر 2021 وتم اختيار مصر مقرر للجنة خلال المرحلة المقبلة.