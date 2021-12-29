جنايات المنصورة تصرح لـ 3 متهمين بإيداع مليون و600 ألف بخزينة المحكمة

وافقت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، على إيداع مبلغ 1.687 مليون جنيه بخزينة المحكمة لثلاثة موظفين متهمين باختلاس قيمة مستلزمات طبية خاصة بمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى المنزلة المركزى بمحافظة الدقهلية.

كما قررت المحكمة إحالة القضية إلى مكتب خبراء وزارة العدل لإعداد تقرير نهائي بشأن قيمة المخالفات والمستلزمات الطبية المختلسة، وصدر القرار برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة.

وتعود وقائع القضية بعد إحالة نيابة الأموال العامة، المتهمين الستة للمحاكمة وهم كل من (محمد ش ش ح - متوفي) المدير المالي والإداري بمستشفى المنزلة المركزي، (محسن س إ - محبوس) أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية بمستشفى المنزلة المركزي، (نبوية م م - محبوسة) ممرضة مسؤولة العلاج بقسم الكلى بمستشفى المنزلة المركزي، (إبراهيم ز إ - محبوس) المخزن الرئيسي بمديرية الصحة، (محمد ال أ ال - محبوس) سائق بمستشفى المنزلة المركزي، (نسيم ع - هارب) المدير المالي والإداري بمستشفى المنزلة المركزي، لأنهم خلال الفترة من 1 يناير 2010 حتى 31 مايو 2012، قام المتهمون الأول والثاني والثالث - بصفتهم موظفين عموميين بمديرية الصحة بالدقهلية ومن الأمناء على الودائع - باختلاس كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوى بقسم الكلى الصناعى بمستشفى المنزلة المركزى بقيمة 1676878 جنيه (مليون وستمائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون) جنيه.

وقام المتهم الأول باستلام تلك المستلزمات من مخزن مديرية الصحة ووضعها في مخزن خاص به ولم يسلمها للمستشفى، وقيام المتهم الثانى بالتوقيع على أذونات استلام لها دون تسليم فعلى لها وتحرير أذونات صرف طلبات لتلك المستلزمات بكميات كبيرة دون مراعاة المعدلات والاحتياجات الفعلية للمستشفى، وقيام المتهمة الثالثة بالتوقيع منها بما يفيد استلامها ورقيا دون استلامها فعليا واختلاس المستلزمات الطبية لأنفسهم.