استقرار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات

حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه للشهر الثالث على التوالي، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، في معظم البنوك العاملة في مصر، كما اتسم على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بالهدوء والاستقرار.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعرالدولار ليسجل 15.64جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع ، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء ، و15.76 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار،15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات الأجنبيه الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، انخفضت أسعار العملة الأوروبية (يورو) في الشراء والبيع، وذلك بعد أن شهدت خلال شهر نوفمبر تراجعا كبيرا ما بين 40 - 50 قرشا للشراء والبيع ، ففي بنكي مصر والأهلي ، سجلت العملة 17.64 للشراء، 17.80جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، تراجعت العملة لتسجل 17.69جنيه للشراء، و 17.83جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.74 جنيه للشراء، و 17.85 جنيه للبيع .

وشهد سعرالجنيه الإسترليني اليوم تراجعا، بعد أن شهد هبوطا تراوح مابين 47 - 75 قرشا خلال شهر نوفمبر الماضي.

ففي بنكي مصر والأهلي سجل 20.97 جنيه للشراء، 21.14 جنيه للبيع ، كما تراجع سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجارى الدولي ، ليسجل 21.01 جنيه للشراء ، 21.17 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني، 21.06 جنيه للشراء، 21.20 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره للشهر الثالث على التوالي، ليسجل في البنك الاهلى وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية .