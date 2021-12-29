الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: الافتتاحات الرئاسية خلال أسبوع الصعيد تدعو للفخر

النائب عبده أبو عايشة
النائب عبده أبو عايشة

قال النائب عبده أبوعايشة، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الافتتاحات الرئاسية في محافظات الصعيد التي تمت على مدار الأسبوع، أمر يدعو للفخر والشعور بالإنجاز الذي تم على أرض الواقع، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بكل القطاعات وكل فئات المجتمع، وكذلك الاهتمام بمحافظات الصعيد بعد سنوات من الإهمال.

وأضاف أبوعايشة، في تصريحات صحفية له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي الخاصة بأهمية تحول المنظومة إلى الزراعة الرأسية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة إنتاجية الفدان الواحد من المحاصيل المختلفة.

كما ثمن عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس الخاصة بالاعتماد على نظام الري بالتنقيط في الزراعة، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليل السماد والتلوث وكميات المياه. 

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الأولى من مشروع توشكى، يعد بمثابة دليل قاطع على رغبة القيادة السياسية في تحقيق الإنجاز والعمل لصالح الوطن والمواطن، خاصة بعد إهمال هذا الملف لسنوات عدة، مؤكدًا أن هذا الأمر سيسهم أيضًا في توفير فرص عمل لأبناء الصعيد.

النائب عبده أبو عايشة لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الافتتاحات الرئاسية محافظات الصعيد الرئيس السيسي

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رسائل الصعيد

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