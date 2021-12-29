المراغى: تأخر صدور قانون العمل يرجع لقوة قيادات اتحاد العمال.. ولن نتهاون

قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن اتحاد العمال يساهم، خلال الفترة الحالية، في مشاركة وزارة القوى العاملة في تدريب العمال على المهن المطلوبة بسوق العمل بالخارج، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لبعض النقابات العامة بالحادث العمال.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، جبالي المراغي، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد، وبحضور عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب.

فيما قال جبالي المراغي، إن تأخر صدور مشروع قانون العمل الجديد، حتى الآن، يأتي من قوة تنظيم العمل النقابي في مصر، حيث إن لدينا نقاطا ما زلنا متمسكين بها حتى الآن، ولم يتم التوافق عليها حتى الآن، مؤكدا أن اتحاد العمال لن يتهاون في أي حق من حقوق العمال، ولكنه أيضا هدفه الحفاظ على اقتصاد بلدنا وعجلة الإنتاج".

ويستعرض المؤتمر رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والخاصة بمجموعة من الملفات والقضايا التي تخص ملف العمل والعمال، والمتمثلة في التشريعات التي تجري مناقشتها، خلال هذه الأيام، في البرلمان، منها قانون العمل الجديد، والاستعدادات الجارية للانتخابات العمالية المقبلة.

كما يستعرض المؤتمر، دور العمال في مساندة الدولة المصرية في معركة التنمية، وفي مواجهة كل التحديات، وعلى رأسها تحدي "كورونا"، وعرض موقف الاتحاد من القرارات الأخيرة بشأن المجلس القومي للأجور وانعكاسها على العمال خاصة في القطاع الخاص.

ويستعرض المؤتمر أيضا، الموقف من المشروعات العملاقة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل محافظات مصر، ودورها في عملية التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ودور عمال مصر في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور اتحاد العمال المصري داخل الاتحادات والمنظمات الدولية العربية والإفريقية والدولية.